« Non non, je ne veux pas partir. Je dois aider l’équipe autant que je peux dans ces trois mois à venir. Après ça, on verra ce que le club veut faire de moi. Mon contrat expire dans trois ans, c’est pour ça que je dis que je suis heureux au club. Dans ces trois mois restants je dois aider l’équipe, et, comme je l’ai dit, le club devra décider si j’ai une place ici ou non ». Tels étaient les propos de Sergio Agüero hier soir, après la victoire des Citizens face à Swansea. L’Argentin avait été remplaçant pour une deuxième fois de rang en championnat, ce qui n’a pas manqué de lancer les spéculations concernant son avenir outre-Manche.

Et si le joueur n’a visiblement pas l’intention de quitter le club, c’est aussi le cas de la direction de Manchester City si on se fie aux informations de BBC Sport. Le club ne compte donc pas se séparer de l’Argentin cet été, lui qui vient d’ailleurs de signer une prolongation de contrat.