Recrutés cet été par Manchester United, Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba sont vite devenus incontournables chez les Red Devils, malgré des débuts en demi-teinte. Et visiblement, les deux stars sont déjà très appréciées de leur vestiaire.

Dans une vidéo publiée par le club, Marcus Rashford et Jesse Lingard donnent les surnoms de leurs coéquipiers. Paul Pogba devient ainsi « la pieuvre » pour sa capacité à récupérer et protéger le ballon, tandis que Zlatan Ibrahimovic est lui surnommé « la bête » pour sa mentalité de vainqueur et ses caractéristiques.