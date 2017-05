À un moment menacé par la relégation, Leicester a repris du poil de la bête depuis la reprise en main de l’équipe par Craig Shakespeare et se classe dorénavant à la 9e place de Premier League. Pour rejouer les premiers rôles la saison prochaine, les tenants du titre du championnat anglais devraient être actifs lors du prochain mercato.

Si Riyad Mahrez et Jamie Vardy sont sur le départ, les Foxes pourraient battre le record de leur plus gros transfert de l’histoire selon le Telegraph. Après avoir dépensé 30 millions d’euros pour le décevant Islam Slimani (7 buts en Premier League) l’été dernier, les pensionnaires du King Power Stadium viseraient Gylfi Sigurdsson (Swansea, 27 ans, milieu offensif), Ben Gibson (Middlesbrough, 24 ans, défenseur central) et Kara Mbodj (Anderlecht, 27 ans, défenseur central).