Comme tous les jeudis, la Commission de Discpline de la LFP a dévoilé ses décisions au sujet de joueurs ou entraîneurs sanctionnés. Yannick Cahuzac a écopé de trois matches ferme. Le Bastiais a de nouveau été exclu face à Angers alors qu’il venait d’être remplacé. Pour rappel, lors de ses quatre derniers matches de Ligue 1, le Corse s’est fait exclure trois fois. Parmi les autres décisions, on peut noter que Rio Mavuba (LOSC) et Loïs Diony (Dijon FCO) ont été suspendu deux matches dont un avec sursis.

Faitout Maouassa (AS Nancy Lorraine) et Julian Palmieri (LOSC) ont, quant à eux, été sanctionnés d’un match de suspension ferme. Même sanction pour Fallou Diagne (FC Metz), Mouctar Diakhaby (Olympique Lyonnais), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Martin Braithwaite (Toulouse FC), Younes Belhanda (OGC Nice) et Waris Majeed (FC Lorient). Ils ont tous eu un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. Enfin, Pascal Dupraz, exclu lors du match au Parc des Princes face au PSG, a été suspendu deux matches ferme.