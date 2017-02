Valence n’en finit plus de couler. Déjà largué au classement avec une 15e place en Liga, le club Che a pris une énorme correction à Mestalla contre Eibar 4-0.

Le calvaire a commencé avec l’ouverture du score d’Enrich (28e). Soler provoquait un penalty et voyait rouge, ce qui profitait à Gonzalez Mora (45e+2) pour doubler la mise. Garcia Carril (57e) et un nouveau but d’Enrich (77e) mettaient fin à la déroute des hommes de Voro.

