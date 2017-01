L’Atlético de Madrid semble avoir laissé les mauvaises sensations de la fin d’année 2016 derrière lui. Les Colchoneros se sont imposés 1-0 chez eux face au Betis. On a surtout retrouvé une solidité défensive qui avait parfois fait défaut cette saison, et une animation offensive correcte, pas forcément reflétée par le résultat final.

C’est Nico Gaitan qui a marqué le seul et unique but de la rencontre, en tout début de partie, après un centre dévié par un défenseur andalou (8e). C’est la troisième victoire de rang pour les Rojiblancos en Liga. L’Atlético s’assure de terminer la journée à la quatrième place et revient à deux points de Séville, troisième avec un match en moins.