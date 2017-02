Séville cartonne en Liga en ce moment. Les Andalous tiennent clairement tête aux deux géants, le Real Madrid et le FC Barcelone, et sont même largement devant l’Atlético. Parmi les principaux artisans de ce succès, on retrouve Steven N’Zonzi.

Ses performances ne passent pas inaperçues en Espagne, et il vient d’ailleurs d’être nommé joueur du mois de janvier en Liga. Luis Suarez (FC Barcelone) et Santi Mina (Valence) étaient les deux autres joueurs nominés. On notera qu’Eduardo Berizzo, du Celta, a reçu le trophée de coach du mois.