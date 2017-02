Un déclic. Le 8 décembre, les pensionnaires de La Beaujoire ont fait appel à Sergio Conceição pour venir jouer les pompier de service après le départ de René Girard. Et l’effet s’est vite fait sentir. Les Nantais ont enchaîné 4 succès de suite toutes compétitions confondues (Montpellier en Coupe de la Ligue, Angers et Montpellier en L1, Blois en Coupe de France). Puis, l’équipe entraînée par le Portugais a enchaîné avec une première défaite en 2017 face à Nancy avant de s’imposer face à Toulouse et Caen. Depuis, Nantes a perdu 3 matches et a concédé un nul toutes compétitions confondues. Surtout, Conceição s’est fait remarquer ce week-end après des déclarations suite au match face à Nancy : « On cherche le ballon, et on tombe contre des équipes au jeu direct, fait de longs ballons. Pour moi, ce n’est pas du foot, mais il faut le respecter, ils ont gagné et ont raison. Je vois qu’ici, en France, c’est une stratégie. »

En conférence de presse, il a tenu à expliquer précisément le fond de sa pensée : « Je ne critiquais pas la Ligue 1. Je ne veux pas dire qu’en France, on ne joue pas bien. Il y a beaucoup de qualités ici. Je souhaitais seulement dire que le jeu direct était important, seulement ça. Dimanche après la rencontre face à Nancy, je parlais du jeu direct. Au Portugal, beaucoup de matches se jouaient via jeu direct. C’est une façon de gagner. Je suis très heureux de l’opportunité que le foot français me donne d’être ici. C’est magnifique d’être ici, en France ».