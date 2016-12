Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace au Stade Armand Cesari de Furiani pour affronter le Sporting Club de Bastia. Et pour cette rencontre, Rudi Garcia a convoqué 20 joueurs.

Si Florian Thauvin, Maxime Lopez et Bafétimbi Gomis sont bel et bien présents pour la dernière rencontre de cette année 2016, Aaron Leya Iseka et Zinedine Machach ne seront pas du déplacement sur l’île de Beauté.

Le groupe complet :

Pelé, Samba - Doria, Sakai, Rolando, Fanni, Rekik, Hubocan, Kamara - Cabella, Diarra, Vainqueur, Khaoui, Lopez, Zambo Anguissa - Alessandrini, Njie, Sarr, Gomis, Thauvin