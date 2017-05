L’avis de Pierre Ménès est en permanence scruté par tous les amateurs de football. Le consultant télé a souvent des prises de position tranchées et les revendique. La saison de Ligue 1 2016-2017 a fermé ses portes la semaine dernière et c’est l’heure du bilan.

Le journaliste de Canal + a livré son onze de la saison. On notera que l’équipe compte seulement deux Parisiens, avec Marquinhos et Cavani. Pierre Ménès n’est d’ailleurs pas le plus grand fan de l’Uruguayen comme il le dit sur son blog. « On ne peut que s’incliner devant les 45 buts de Cavani inscrits cette saison. Il est d’une efficacité redoutable, même si je ne suis toujours pas fan de son style. Je n’aime pas le footballeur qu’il est, mais je respecte l’exceptionnel buteur qu’il est. »

L’équipe type de la saison de Pierre Ménès : Reynet (Reims) – Ricardo Pereira (Nice), Marquinhos (PSG), Glik (Monaco), B.Mendy (Monaco) – B.Silva (Monaco), Fabinho (Monaco), Seri (Nice), Lemar (Monaco) – Mbappé (Monaco), Cavani (PSG).