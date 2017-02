Cette 25e journée de Ligue 1 a été marquée par de nombreux matches où il y a eu beaucoup de buts. Avec 37 réalisations inscrites en 10 rencontres, c’est tout simplement le record qui a été battu durant cette saison 2016/2017.

C’est une première depuis la 34e journée de la saison 2014/2015 où il y avait aussi eu 37 buts de marqués. Il faut dire qu’il y a eu 5 buts dans les rencontres entre Nantes et l’OM (3-2), Monaco et Metz (5-0), et Toulouse et Bastia (4-1).