Après la victoire de Monaco contre l’OGC Nice ce week-end (3-0), la question est sur toutes les lèvres des acteurs du football hexagonal : l’AS Monaco peut-elle être sacrée championne de France à la fin de la saison ? Rudi Garcia, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, pense que oui.

« Pour moi, Monaco est l’équipe la plus complète, c’est le favori de ce championnat. Cela n’enlève rien à Nice. C’est une équipe qui a un talent individuel et collectif. Le PSG, on ne les présente plus. Ils peuvent finir devant tout le monde, ils sont bâtis pour ça. Mais je vois quand même Monaco être champion. Lyon est sur courant alternatif et en perdant le derby ils se sont un peu éloignés », a-t-il déclaré ce lundi en conférence de presse.