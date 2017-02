Dans un long entretien accordé à RMC Sport, Thierry Henry s’est exprimé sur de nombreux sujets d’actualité. Et l’ancien goleador des Gunners a notamment évoqué le cas de l’AS Monaco, où il a été formé. « J’ai été les voir cette année et j’ai été très bien accueilli. Ce n’est pas facile de gagner un titre à Monaco. Par rapport à ce que je vois, ils sont favoris pour remporter le championnat cette saison... et de loin. Ils ont ce mélange d’expérience, d’efficacité et de jeunesse », a-t-il confié.

Et ce n’est pas tout, puisque l’ancien n°14 d’Arsenal attend aussi les Monégasques au tournant en Ligue des Champions : « Monaco a une belle histoire en Ligue des champions. Le club n’est pas souvent qualifié, mais quand c’est le cas, Monaco va loin. J’ai dit il n’y a pas longtemps : "Attention à Monaco" ».