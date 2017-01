La 21e journée de Ligue 2 a débuté ce soir avec 7 matches qui étaient au programme puisque la rencontre entre Strasbourg et Tours a été reportée à cause du terrain gelé. Dans le haut du tableau, Amiens et Sochaux ont manqué le coche puisque les deux formations ont fait match nul à domicile respectivement contre VA 0-0 et Clermont 3-3.

Dans les autres matches de la soirée, Auxerre a de nouveau chuté chez lui face à Bourg-en-Bresse 2-0. Le Havre poursuit sa mauvaise période en se faisant battre au Stade Océane 2-1. Ajaccio est lui venu à bout d’Orléans 1-0, tout comme Laval face à Troyes. Enfin, Niort a disposé d’Amiens 2-1.

Le classement de Ligue 2 à retrouver ici.

Les résultats du soir :

Auxerre 0 - 2 Bourg-en-Bresse : Berthomier (sp 26e), Hoggas (35e) pour Bourg

Reims 0 - 0 Valenciennes :

Le Havre 1 - 2 Gazélec : Duhamel (83e) pour le HAC, Diedhiou (27e) Mchangama (78e) pour le Gaz.

Ajaccio 1 - 0 Orléans : Nouri (74e).

Strasbourg 0 - 0 Tours : match reporté

Niort 2 - 1 Amiens : Roye (12e), Dona Ndoh (40e) pour Niort, Kamara (sp 66e) pour Amiens.

Laval 1 - 0 Troyes : Coutadeur (69e).

Sochaux 3 - 3 Clermont : Sao (16e), Andriatsima (21e) et Fuchs (90e+2) pour Sochaux, Genest (63e), Caddy (72e), Jobello (86e) pour Clermont