Leader de cette Domino’s Ligue 2, Brest restait cependant sur deux rencontres sans gagner. La réception du Havre était donc l’opportunité idéale de se relancer pour les Bretons. Et c’est chose faite, puisqu’ils se sont imposés sur le score de 2-0.

Cristian Battocchio (32e) et Valentin Lavigne (82e) ont inscrit les deux réalisations brestoises. Brest a désormais six points d’avance sur le second, Amiens, et huit unités de plus que le quatrième, Lens. Le Havre est douzième.