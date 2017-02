Il y avait aussi de la Ligue 2 ce soir. Et c’est Troyes qui signe la bonne opération du soir. En écrasant Strasbourg 4-0, l’ESTAC remonte jusqu’à la 2e marche du classement.

De son côté, Sochaux ne relève pas la tête et a enchaîné sur une troisième défaite de rang (0-1), face à une équipe d’Auxerre qui prend de l’air dans la zone de relégation. On notera aussi la victoire de Nîmes (3-0 contre Niort), qui s’approche de plus en plus des places de montée.

Les résultats du soir

Bourg en Bresse 0 - 0 Lens

Clermont Foot 1 - 1 Brest

GFC Ajaccio 1 - 1 Reims

Nimes 3 - 0 Niort

Orléans 2 - 1 Laval

Sochaux 0 - 1 Auxerre

Tours 0 - 3 Amiens

Troyes 4 - 0 Strasbourg