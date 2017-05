Les matchs comptants pour les demi-finales aller de Ligue Europa ont délivré un joli spectacle avec une moyenne de 3 buts par rencontre. Et logiquement, ce sont les joueurs de l’Ajax Amsterdam, victorieux de l’OL (4-1), qui sont le plus représentés dans l’équipe type UEFA de la semaine de cette compétition avec six joueurs. À noter la présence du Français Paul Pogba. Un onze très jeune puisque, tous les joueurs de champs ont moins de 24 ans. Le cadet n’est même pas majeur : De Ligt (17 ans).

L’équipe type des demi-finales aller de Ligue Europa : Alvarez (Celta Vigo), Tete (Ajax), De Ligt (Ajax), Bailly (MU), Ziyech (Ajax), Sisto (Celta Vigo), Pogba (MU), Younes (Ajax), Traoré (Ajax), Dolberg (Ajax), Rashford (MU).