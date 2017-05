Pour Éric Bauthéac, la vie n’est plus si jolie à Lille depuis l’arrivée de Franck Passi. L’ancien Niçois n’a eu qu’un temps de jeu famélique et, a priori, il ne devrait plus porter le maillot des Dogues.

« J’ai entendu dire que Rennes serait intéressé, comme l’année dernière. Si je me sens flatté ? Bien sûr ! C’est un super club que j’apprécie beaucoup. Je connais son potentiel avec un beau projet et un très bon coach - j’admire le travail de Christian Gourcuff - donc c’est forcément flatteur. En plus, j’aime bien le rouge et noir », a avoué l’ailier dans les colonnes de 20 Minutes.