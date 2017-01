On le sait, la rencontre entre L’ASSE et Lille au Stade Pierre Mauroy ce vendredi sera un tournant. Il marquera en effet la fin de l’ère Seydoux et le début du règne de Gérard Lopez, l’ancien patron de l’écurie de F1 Lotus.

« Le match de ce vendredi 13 janvier 2017 entre le LOSC et l’AS Saint-Étienne va assurément constituer un événement particulièrement marquant dans l’histoire du LOSC : il sera en effet le dernier de Michel Seydoux en tant que président du LOSC et célébrera son départ après quinze années à la tête du club », peut-on lire sur le site du club nordiste.