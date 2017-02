Alors que Lille affrontait Lorient hier au Stade Pierre Mauroy (0-1), beIN Sports, le diffuseur, a dévoilé qu’Eder, l’attaquant portugais du club nordiste, était convoité par un club chinois, sans pour autant dévoiler son nom.

Auteur de quatre buts et trois passes décisives en dix-huit apparitions en Ligue 1, le Portugais est pourtant un élément très important de l’équipe. On rappelle qu’un transfert serait possible dès maintenant, puisque le mercato est toujours ouvert en Chine. Les Dogues ne pourraient cependant pas lui trouver de remplaçant avant cet été.