Décidément Eder aura choisi d’enfiler le costume du bourreau, du briseur de rêves cette année. Après avoir crucifié Hugo Lloris et l’équipe de France cet été en finale de l’Euro et privé ainsi les tricolores d’un titre historique conquis sur leurs propres terres, le Lillois a récidivé en éliminant Bergerac (CFA) l’un des petits Poucet de la Coupe de France en huitièmes de finale ce jeudi. Des faits d’armes, surtout le premier, qui ont fait de lui « l’homme à abattre » sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. En se faisant siffler dans tous les stades de l’Hexagone, l’international portugais réalise une moins bonne saison que l’année dernière (5 buts en 20 matches cette saison contre 6 buts en 13 matches en 2015/2016 alors qu’il était arrivé en hiver). Une situation forcément difficile à vivre pour le joueur de 29 ans.

« En plus des sifflets, j’avais l’impression que j’étais arbitré différemment en début de saison. Des fautes contre moi étaient sifflées dans l’autre sens… Je ne sais pas. Je ne me sentais pas toujours traité comme les autres. Au bout d’un moment, quand on siffle tout contre moi et qu’à chaque fois que tu es sanctionné le stade applaudit, quand on te siffle à la moindre action, ça devient lourd. Même si je suis préparé à ça, je suis un humain comme les autres » a expliqué Eder dans L’Équipe.