Recruté par Monaco en 2015 puis envoyé au Standard de Liège l’été dernier, Farès Bahlouli a fait son grand retour en France en signant au LOSC. Un retour en Ligue 1 que l’ancien Lyonnais espère gagnant, lui qui n’a pas disputé un seul match de Jupiler Ligue avec les Rouches. Interrogé en conférence de presse, le milieu offensif s’est d’ailleurs dit très motivé.

« Ce n’est jamais évident pour un joueur de ne pas jouer. Il y a eu les blessures, quelques embêtements, mais c’est le passé. J’ai fait les choses bien, je suis prêt mentalement en forme, déterminé. J’espère le montrer par mes matchs et mon investissement. Le projet est d’apporter de jeunes joueurs avec des qualités dans un cadre de qualité. Je n’ai aucun doute sur ce projet. Le poste ou je me sens le plus à l’aise ? En milieu offensif derrière l’attaquant, en 10 à l’ancienne, mais je suis polyvalent. »