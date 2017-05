Franck Passi était arrivé dans le nord pour préparer le terrain de Marcelo Bielsa, en attendant éventuellement de redevenir son adjoint, comme c’était déjà le cas à l’OM. Mais ce premier a confirmé qu’il allait quitter le club, avec l’objectif de retrouver une place de numéro un ailleurs. Le nouveau propriétaire du club, Gérard Lopez, s’est dit non surpris par cette décision.

« Il y avait cette option mais on savait que l’option principale recherchée par Franck c’était de partir entraîner un autre club donc on n’est pas particulièrement surpris. Marcelo savait la même chose que nous. Dès le départ, on savait que si Franck avait un club, il allait partir » a expliqué Gérard Lopez à RMC.