Nouveau directeur général du LOSC, Marc Ingla s’est confié dans un entretien accordé au site officiel du club nordiste. Et d’après ses propos, le dirigeant lillois demande du temps et de la patience avant d’observer les premiers bons résultats du ’nouveau LOSC’, qui reste pour le moment sur deux défaites de rang en championnat.

« Oui, il est normal que les attentes soient importantes. Maintenant, il faudra aussi un peu de patience. Je pense que les premières décisions sont bonnes, que les idées que nous souhaitons apporter sont bonnes et nous sommes satisfaits de notre recrutement. Il faut aujourd’hui accompagner l’équipe, le coach et le staff technique afin de leur offrir les meilleures conditions de travail pour être performants. Je me souviens qu’au Barça lors de mon arrivée, en 2003, nous avions également effectué une "petite révolution". Et il avait forcément fallu un petit peu de temps pour en récolter les premiers fruits, ce qui paraît tout à fait légitime » a déclaré Marc Ingla.