Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur actuel de Lille, Franck Passi, ne prolongera pas son bail avec le LOSC à l’issue de la saison. En effet, Marcelo Bielsa débarquera à Lille à l’intersaison et de nombreuses personnes pensaient que Passi resterait en tant qu’entraîneur adjoint de l’Argentin.

Sauf qu’après plusieurs expériences en tant qu’entraîneur principal, à Marseille et à Lille, Franck Passi ne veut pas redevenir adjoint et souhaiterait continuer son apprentissage du poste. D’après RMC, Passi est courtisé par plusieurs clubs français et deux clubs étrangers.