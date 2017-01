Alors que son arrivée est annoncée depuis plusieurs jours, le défenseur paraguayen Junior Alonso devrait très prochainement signer à Lille. Selon les informations de L’Équipe de ce mardi, ce joueur de 23 ans est arrivé à Lille dimanche et loge actuellement dans un hôtel à Villeneuve-d’Ascq. Il devrait passer les premiers tests biologiques dans la matinée avant de boucler la visite médicale demain soir.

Ce défenseur, décrit comme étant un défenseur central calme, athlétique et doté d’une bonne relance devrait donc s’engager définitivement avec le LOSC ce week-end. Alors que la reprise officielle du club par Gérard Lopez devrait, elle, se finaliser demain soir, après la validation de la DNCG pour permettre le recrutement d’une nouvelle équipe si les fonds et les garanties sont fournis ; un deuxième dossier transfert devrait lui aussi se conclure rapidement. C’est celui de l’ailier de l’Ajax Amsterdam, Anwar El-Ghazi (21 ans), un temps pisté par l’OM, qui est attendu lundi dans le nord. Le milieu brésilien de l’AS Roma Gerson Santos (21 ans) et l’attaquant de Sao Paulo, Luiz Auraujo (20 ans) restent dans le viseur du staff technique lillois.