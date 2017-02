Le mercato hivernal terminé, les clubs encore engagés en Europa League ont pu mettre à jour auprès de l’UEFA leurs listes de joueurs qualifiés pour l’épreuve. L’Olympique Lyonnais a par exemple inscrit quatre jeunes, à savoir Houssem Aouar, Willem Geubbels, Jean-Philippe Mateta et Myzaine Maolida. La recrue Memphis Depay, qui a disputé la phase de poules avec Manchester United, ne peut en revanche être qualifié.

Chez les Red Devils justement, Bastian Schweinsteiger a été inclus dans la liste de José Mourinho. Une bonne nouvelle après un début de saison assez compliqué pour l’Allemand. L’AS Saint-Étienne, prochain adversaire des Mancuniens, a pour sa part ajouté Jorginho, Hamidou Keyta et Kenny Rocha Santos. En revanche, Christophe Galtier ne comptera pas sur Jérémy Clément, Benjamin Corgnet, Benjamin Karamoko, Florian Milla, Dylan Saint-Louis (prêté à Laval) et Oussama Tannane (blessé).

Les changements officiels :

Ajax :

In : Norbert Alblas, Justin Kluivert*, Peter Leeuwenburgh, David Neres

Out : Richedly Bazoer, Jeffrey De Lange, Mitchell Dijks, Anwar El Ghazi, Nemanja Gudelj, Tim Krul, Thulani Serero

Anderlecht :

In : Hannes Delcroix*, Rubén Martínez, Isaac Kiese Thelin

Out : Oswal Álvarez, Wout Faes, Hamdi Harbaoui, Nathan Kabasele, Davy Roef

APOEL :

In : David Barral, Michalis Charalampous*, Lorenzo Ebecilio, Cédric Yambéré

Out : Renan Bressan, Carlão, Andrea Orlandi, Mário Sérgio

Astra :

In : Plamen Iliev, Andrei Pițian, Sergiu Buş

Out : Denis Alibec, George Gavrilaş, Vlatko Lazić

Athletic :

In : Alejandro Remiro

Out : Ager Aketxe, Iago Herrerín, Urtzi Urzelai, Mikel Vesga

AZ :

In : Myron Boadu*, Tim Krul, Jasper Schendelaar*, Jonas Svensson

Out : James Efmorfidis, Robert Mühren

Beşiktaş :

In : Ryan Babel, Matej Mitrović, Ömer Şişmanoğlu

Out : Kerim Frei, Rhodolfo, Olcay Şahan

Celta Vigo :

In : Pape Cheikh**, Andrew Hjulsager, Jozabed

Out : David Costas, Naranjo, Fabián Orellana

Fenerbahçe :

In : Atif Chahechouhe, Fernandão, Yiğithan Güvelı,

Out : Ramazan Civelek, Caner Koca, Miroslav Stoch, Salih Uçan

Fiorentina :

In : Michele Cerofolini*, Fabio Maistro*, Jan Mlakar, Riccardo Saponara, Marco Sportiello

Out : Luca Lezzerini, Mauro Zárate

Genk :

In : Sander Berge, Jean-Paul Boëtius, Siebe Schrijvers*, Laurens Vermijl*, Olivier Vliegen*, Pierre Desiré Zebli

Out : Leon Bailey, Wilfrid Ndidi

La Gantoise :

In : Samuel Gigot, Lovre Kalinić, Samuel Kalu

Out : Dieumerci Ndongala, Lasse Nielsen, Hannes Van Der Bruggen, Brian Vandenbussche

Hapoel Beer-Sheva :

In : Michael Ohana, William Soares, Niv Zirhan

Out : Dan Biton, Amit Bitton, Roei Gordana, Lúcio Maranhão, Yuval Shabtay

Copenhague :

In : Uroš Matić, Nicolaj Thomsen

Out : Frederik Bay, Thomas Delaney, Per Nilsson

Krasnodar :

In : Viktor Claesson, Cristian Ramírez, Wanderson

Out : Odil Akhmedov, Kouassi Eboué, Artur Jędrzejczyk

Legia :

In : Daniel Chima Chukwu, Dominik Nagy, Tomáš Necid

Out : Bartosz Bereszyński, Steeven Langil, Nemanja Nikolić, Aleksandar Prijović, Mateusz Wieteska

Ludogorets :

In : João Paulo, Renan, Aleksandar Vasilev

Out : Milan Borjan, Georgi Terziev, Vitinha

Olympique Lyonnais :

In : Housem Aouar**, Willem Geubbels*, Myzaine Maolida**, Jean-Philippe Mateta

Out : Clément Grenier, Aldo Kalulu, Olivier Kemen

Manchester United :

In : Joel Castro Pereira*, Bastian Schweinsteiger

Out : Memphis Depay, Sam Johnstone, Morgan Schneiderlin

Borussia Mönchengladbach :

In : Josip Drmić, Timothée Kolodziejczak

Out : Mamadou Doucouré, Nicolas Moritz, Gianluca Rizzo

Olympiacos :

In : Karim Ansarifard, Aly Cissokho, Juan Carlos Paredes

Out : Alejandro Domínguez, Omar Elabdellaoui, Luka Milivojević, Dimitris Siovas, Kostas Tsimikas, Praxitelis Vouros

Osmanlıspor :

In : Thievy Bifouma, Luíz Carlos, Łukasz Szukała

Out : Muhammed Ali Akhan, Aykut Demir, Cheick Diabaté, Oğuzhan Erdoğan, Raheem Lawal, Ahmet Sun

PAOK :

In : Konstantinos Chatzidimpas*, Dimitrios Chatziisaias, Konstantinos Dimitrou*, Stergios Dodontsakis*, Alexandros Gkargkalatzidis*, Pedro Henrique, Nikolas Mathaiou*, Meletios Mišković*, Marios Tsaousis*, Amr Warda

Out : Anastasios Dimitriadis, Dmitrios Giannoulis, Nikos Korovesis, Garry Rodrigues, Mame Baba Thiam, Giorgos Tzavellas, Markos Vellidis

AS Roma :

In : Bogdan Lobonţ, Mário Rui

Out : Juan Iturbe, Moustapha Seck

Rubin :

In : Marko Dević, Valeri Yaroshenko

Out : Saeid Ezatolahi, Papa Gueye

Schalke 04 :

In : Holger Badstuber, Guido Burgstaller, Daniel Caligiuri

Out : Fabian Giefer, Júnior Caiçara, Fabian Reese, Sidney Sam

Shakhtar Donetsk :

In : Gustavo Blanco Leschuk, Márcio Azevedo, Alan Patrick

Out : Eduardo, Yevhen Seleznyov, Vyacheslav Shevchuk, Wellington Nem

Sparta Prague :

In : Matěj Hybš, Néstor, Bogdan Vătăjelu

Out : néant

St-Étienne :

In : Jorginho, Hamidou Keyta, Kenny Rocha Santos

Out : Jérémy Clément, Benjamin Corgnet, Benjamin Karamoko, Florian Milla, Dylan Saint-Louis, Oussama Tannane

Tottenham :

In : néant

Out : Tom Carroll

Villarreal :

In : Aitor Cantalapiedra, Adrián López

Out : Alfred N’Diaye, Alexandre Pato

Zenit :

In : Hernani, Branislav Ivanović, Ibragim Tsallagov

Out : Vukasin Jovanović, Aleksandr Ryazantsev, Axel Witsel

*ajouté à la liste B

**passé de la liste B à la liste A