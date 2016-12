Samedi, c’est le jour de l’an ! Mais il y a aussi une journée en Premier League et on peut dire que quelques rencontres valent le coup d’être regardées, notamment ce match entre Liverpool et Manchester City (18h30).

Mais pour cette rencontre, Jürgen Klopp devra encore se passer de son milieu brésilien Coutinho : « le match contre City arrive trop vite et je suis à peu près sûr que le match contre Sunderland lundi sera aussi trop proche ».