Selon le Liverpool Echo, Roberto Firmino aurait été arrêté pour conduite en état d’ivresse. Des faits qui se seraient déroulés au matin du 24 décembre, dans le centre-ville de Liverpool.

Les services de police ont confirmé les faits et indiqué que le joueur comparaîtra devant la justice le 31 janvier, jour où les Reds accueillent le leader Chelsea. Entre-temps, le club de la Mersey, déjà confronté à l’absence de Philippe Coutinho et à celle à venir de Sadio Mané durant la CAN, se serait bien passé de ce dérapage.