Liverpool vit un début d’année 2017 cauchemardesque. Après sa victoire contre Manchester City le 31 décembre, le club de la Mersey a enchaîné 5 matches sans succès en Premier League avec notamment deux nuls face à Manchester United et Chelsea. Une situation qui commence à agacer d’autant que le titre n’est désormais plus qu’une illusion. Les choix de Jürgen Klopp commencent à interpeller notamment chez les glorieux anciens. Au micro de la BBC, Dietmar Hamann, qui est resté six ans à Liverpool (de 1999 à 2005), a critiqué le choix des dirigeants de prolonger l’ancien coach de Dortmund et affirme même que le club n’a pas progressé depuis son arrivée.

« J’ai trouvé ça bizarre (d’avoir prolongé Klopp jusqu’en 2022, Ndlr). Vous n’obtenez pas de la stabilité par un contrat de six ans mais par du bon travail lors du mercato. Il a eu un impact et a fait progresser certains joueurs mais si vous regardez uniquement les faits, la moyenne de points n’a pas progressé significativement par rapport à celle de Brendan Rodgers. Ils ont perdu deux finales (en Ligue Europa et League Cup, Ndlr) - qu’ils auraient pu ou dû gagner - et le club a pris une décision avec le cœur plus qu’avec la tête en le prolongeant. J’espère qu’il sera ici pendant six ans, ça signifierait que le club a connu le succès mais si on regarde le classement, ils faisaient partie des favoris il y a six ou huit semaines et on se demande aujourd’hui à quelle place ils vont finir à l’issue de la saison. Ces dernières années, l’équipe a toujours failli dans les moments cruciaux et ça n’a pas changé avec Klopp. Soit il parvient à changer ça avec cette équipe, ou quelque chose d’autre doit changer parce que le chemin qu’emprunte l’équipe ces dernières années n’est pas assez bon. » Le message est passé.