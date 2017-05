Le but d’Emre Can (23 ans) contre Watford ce lundi (1-0) a fait le tour de la planète. Une réalisation aussi belle qu’importante, qui permet notamment aux Reds de se maintenir sur le podium de Premier League. Un geste qui a également eu le don de réveiller l’inquiétude à Anfield : et si Can partait libre à la fin de son contrat en juin 2018 ?

Interrogé en conférence de presse, Jurgen Klopp s’est amusé de la situation : « Maintenant qu’il a inscrit sa bicyclette, tout le monde veut qu’il reste, mais après une performance moins bonne, je suis sûr que nous dirions : "mais pourquoi est-il encore ici ? Il aime le club et c’est normal que nous soyons en discussions. On a des bons joueurs et on veut les garder. Cela a dû sens dans notre projet et Emre est l’un de ces bons joueurs. Je suis plutôt confiant ».