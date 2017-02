Mamadou Sakho a quitté Liverpool durant le mercato d’hiver sous forme de prêt. Direction Crystal Palace puisque le défenseur était en froid avec son entraîneur, Jürgen Klopp depuis juin dernier. Le technicien allemand avait alors renvoyé Mamadou Sakho du stage de présaison aux USA pour des raisons disciplinaires. Le joueur français n’a plus joué un seul match pour Liverpool depuis avril dernier. Mais Jürgen Klopp entretient l’espoir pour l’international, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« Ce n’est pas le moment pour moi de donner des conseils à Mamadou Sakho. Si je lui donne des conseils, je le ferais personnellement, et non à la télévision. Qui sait ce qui peut se passer en 6 mois ? Nous avons vu ce qui peut se passer en l’espace d’un mois. Je pense qu’il doit se concentrer sur le travail à Crystal Palace. (…) En ce moment, il est prêt et a un contrat avec Liverpool. Le prêt est une solution pour le moment. Nous allons attendre pour avoir ses impressions et nous verrons. »