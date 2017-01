Liverpool vit une période compliquée avec trois défaites à domicile sur les trois derniers matches. Jürgen Klopp, le technicien des Reds, disait ne pas vouloir se presser durant ce mercato. Mais les locaux d’Anfield sont dans l’urgence et veulent un milieu de terrain.

D’après The Sun, Liverpool aurait fait de Leandro Paredes, le milieu de terrain de l’AS Rome, sa priorité. Le joueur est un second choix à Rome. Luciano Spalletti, l’entraîneur romain, espère tirer 25 millions d’euros de Paredes. Spalletti a dans l’optique de réinvestir l’argent d’un possible transfert de son milieu, dans l’achat de Franck Kiessé, l’Ivoirien de l’Atalanta Bergame.