Jürgen Klopp, le technicien allemand de Liverpool, actuel deuxième au classement de Premier League, a offert une interview de Noël à Skysports. Il explique, entre autres, pourquoi les joueurs restent chez les Reds.

« Nous sommes suffisamment bons et le club est suffisamment grand. Nous avons les propriétaires dont on a besoin parce qu’ils ne veulent pas vendre de joueurs. Personne ne devrait quitter le club à cause de l’argent. Nous ne sommes pas le club qui paye le plus dans le monde, mais on peut payer assez pour que les joueurs restent », a développé Jürgen Klopp.