Un peu moins en jambes depuis le Boxing Day, les joueurs de Liverpool n’en demeurent pas moins en course pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des Champions. En début de saison, un joueur faisait forte impression : Adam Lallana (28 ans).

L’international anglais a inscrit 7 buts en 23 rencontres (21 titularisations) et il reste un élément très important pour Jürgen Klopp, le coach allemand des Reds. C’est ainsi que ses dirigeants avaient entamé des négociations pour une prolongation. Discussions qui devraient aboutir sur une prolongation dans les prochaines 24 heures selon Sky Sports.

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 22 février 2017