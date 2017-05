Balayé par l’Ajax Amsterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa (1-4), l’Olympique Lyonnais est mal parti pour se qualifier pour la grande finale à Stockholm. Pourtant, à l’image d’Anthony Lopes, les Gones croient encore dur comme fer à une remontada.

« On ne va pas se cacher, on a totalement raté notre match, c’est extrêmement dommage, mais il ne faut pas nous enterrer. On est capable de le faire. Si on n’y croit pas, autant déposer les armes tout de suite. Il faudra montrer un tout autre visage qu’on a montré là-bas, le vrai visage de l’OL, ce qui est rarement arrivé cette saison. Mais on peut emballer le match comme notre deuxième période face à la Roma. (...) Tout le groupe a envie de créer l’exploit. Pour marquer l’histoire du club et montrer que l’OL est toujours présent et reste un grand d’Europe », a déclaré le portier en conférence de presse.