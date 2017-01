Le TFC cherche un attaquant cet hiver. Plusieurs pistes ont été étudiées dont une menant au Lorientais Benjamin Jeannot. L’attaquant de 24 ans (4 matches en L1) est prêt à rejoindre les Pitchounes comme il l’a confié au cours d’un entretien accordé à L’Équipe : « Le TFC m’avait déjà contacté l’été dernier mais ça n’avait pas pu se faire. Ils ont de nouveau montré leur intérêt ces dernières semaines. Et, après les six mois que je viens de vivre, j’aspire à partir et rejoindre Toulouse. J’ai fait part de ma décision à Christophe Le Roux (chargé du recrutement) et à mon coach ».

Mais Bernard Casoni ne l’entend pas de cette oreille d’autant que les Merlus vont perdre plusieurs éléments cet hiver. Benjamin Moukandjo et Majeed Waris vont tous les deux participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Le technicien breton a déclaré : « On a Benjamin Jeannot qui a des velléités de départ. Il y a un grand club comme Toulouse qui le demande. Bien sûr que je compte sur lui ; il n’a jamais été question qu’il parte mais je ne suis pas dans la tête des gens...J’ai la garantie du président (Loïc Féry) qu’il fera tout pour qu’on se sauve. Et, dans ces garanties, il est hors de question que Jeannot s’en aille, c’est clair. Il est sous contrat, il a été suspendu dix matches, s’est blessé ; on l’a remis à niveau pour qu’il soit disponible après la trêve et voilà... » Benjamin Jeannot devra donc convaincre des Merlus, qui ne semblent pas disposés à le lâcher. Mais il n’ira pas jusqu’au clash comme il l’a précisé.