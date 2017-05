Le but refusé à Lorient face à Bastia dimanche (victoire 2-0 des Corses) pourrait avoir des conséquences très lourdes concernant le maintien des Merlus. Pour rappel, Jérémie Aliadière avait ouvert le score avant de voir son but invalidé injustement par l’arbitre. Le patron de l’arbitrage en France, Pascal Garibian s’en était expliqué mais ça n’a pas suffi à calmer les esprits à Lorient.

Ce mardi soir, le club a répondu au DTN de l’arbitrage via un communiqué. « Nous savons que les erreurs d’arbitrage font partie du football et nous respectons ce rôle difficile qu’est le leur. Cependant, nous ne pouvons accepter que Monsieur Garibian, DTN de l’arbitrage français, explique dans un article dans Ouest France ce mardi matin que le but ait été « légitimement refusé » (...) Ceci est faux. Image à l’appui : c’est un défenseur bastiais qui dévie le ballon. Le but lorientais était donc légitime et aurait dû être accordé. » Lorient est actuellement 18e et barragiste, Bastia est 19e.