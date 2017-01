Depuis le début de la saison, Ibrahim Amadou fait l’unanimité au sein du club lillois. Et le joueur n’est pas passé inaperçu en Europe puisque des clubs allemands et espagnols ont observé le joueur dernièrement. Et dans une interview accordée à L’Équipe, le milieu de terrain de 23 ans a exprimé son souhait de rester chez les Dogues.

« L’intérêt des clubs étrangers démontre que je ne passe pas inaperçu et que je montre certaines choses. Je vais terminer cette saison et poursuivre l’aventure. Je suis sous contrat jusqu’en 2019. Je ne cache pas que mon rêve est de jouer à l’étranger. On verra dans les années à venir. »