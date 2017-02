C’est officiel depuis plusieurs heures. Marcelo Bielsa sera sur le banc de touche du LOSC à partir de la saison prochaine. Le technicien, passé par l’OM entre 2014 et 2015, a signé un contrat de deux ans avec le club nordiste.

Et d’après les informations de RMC Sport, l’Argentin de 61 ans possède une troisième année en option dans son contrat. Le média français indique que l’ancien coach marseillais, qui a supervisé les jeunes du LOSC ce week-end, va être de plus en plus présent au domaine de Luchin.