Présent au Camp des Loges puis à Calais ce week-end pour superviser la CFA du LOSC, Marcelo Bielsa se rapproche de plus en plus du club nordiste. Interrogé au micro de Téléfoot, Franck Passi, nouveau coach des Dogues et ancien adjoint de Bielsa à l’OM, s’est exprimé au sujet du technicien argentin.

« Je savais que Marcelo était en contact avec Lille avant Noël. Le projet c’est de maintenir cette équipe jusqu’à la fin de la saison », a-t-il déclaré. De son côté Téléfoot va même plus loin en indiquant que Marcelo Bielsa sera bel et bien l’entraîneur du club lillois la saison prochaine. Mieux, l’officialisation pourrait tomber dans la journée.