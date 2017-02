Sébastien Corchia prend du galon. Cette semaine, en Coupe de France, le latéral droit a inscrit le seul et unique but permettant aux Dogues de se qualifier en huitièmes de finale aux dépens du FC Nantes (1-0). Une réalisation sur pénalty, son premier avec l’écurie nordiste. Une responsabilité supplémentaire qu’il assume pleinement : « Il est important de savoir prendre ses responsabilités sur le terrain, je veux avoir un rôle décisif des deux côtés du pré. Je me concentre évidemment sur la défense, mais j’ai plus de 225 de Ligue 1 derrière moi et j’ai 26 ans. J’arrive dans la meilleure phase de ma carrière, donc je pense avoir l’expérience nécessaire pour développer mon jeu et prendre encore plus de responsabilités pour l’équipe pour devenir aussi une arme offensive en marquant plus de buts. J’aime prendre les coups francs direct, les pénaltys. Mais je suis d’abord défenseur, et j’aime quand on défend bien et qu’on ne prend pas de but, c’est ma priorité ».

Mais l’international français (1 cape) se sent de plus en plus à l’aise et arpente encore plus souvent son couloir, comme le prouve l’obtention d’un pénalty face à l’OL (1-2) le week-end dernier : « Je vais continuer à être solide défensivement, mais je me sens à l’aise dans la partie offensive de mon jeu. J’aime courir, faire des centres, aller dans la surface adverse. Contre Lyon, j’ai obtenu un pénalty, qu’on a transformé, je me sens plus impliqué dans la partie offensive de notre jeu. C’était d’ailleurs une victoire importante pour nous face à une grande équipe de Lyon, on veut remonter au classement et ramener le LOSC là où il doit être, c’est à dire dans la course pour les places européennes », nous assure celui qui prédit un avenir radieux aux Dogues : « Les choses évoluent aujourd’hui à Lille, l’avenir s’annonce excitant. Le projet est sérieux et ambitieux. De bons joueurs arrivent, ça va nous permettre de progresser à l’entraînement comme en match. On va travailler dur maintenant et on doit mieux finir la saison qu’on ne l’a commencée ».