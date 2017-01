Intronisé vendredi après-midi au cours d’une conférence de presse, Gérard Lopez, futur propriétaire du LOSC, a fait l’objet d’une longue enquête de France 3, Mediapart et Mediacités. On apprend notamment que le rachat du club lillois a été conclu par Victory Soccer, une société détenue par une offshore à Hong-Kong, elle-même détenue par une autre offshore dans le paradis fiscal des Îles Vierges Britanniques...

Mais ce n’est pas tout, l’enquête révèle également que l’homme d’affaires luxembourgeois et ses équipes auraient acheté des parts de certains jeunes joueurs brésiliens, mineurs à l’époque, à savoir Gerson (ex-Fluminense, aujourd’hui AS Roma) et Alisson Farias (ex-Internacional, aujourd’hui Estoril). Une pratique encore "autorisée" à ce moment-là, mais qui pose question sur les habitudes de la nouvelle direction de Lille en matière de transferts.