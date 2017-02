Gérard Lopez est arrivé il y a quelques semaines à Lille et les questions fusent déjà. Pas étonnant, le projet intéresse. Dans une interview accordée à L’Équipe, Marc Ingla, l’associé de Lopez, a démenti les informations du quotidien français qui affirmait que Gérard Lopez empruntait de l’argent pour financer le projet lillois.

« L’information est fausse, tout vient de Gérard Lopez, tout à 100 %. Nous avons passé tous les filtres bancaires. Le chiffre d’affaires sera entre 60 et 65 millions d’euros hors transfert des joueurs et 80 ou 85 millions d’euros avec les transferts des joueurs. Le plus important est d’investir. »