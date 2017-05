Ce samedi soir, à 20h, le LOSC accueille le FC Metz dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Une affiche pas comme les autres pour le latéral droit nordiste Sébastien Corchia, qui disputera à cette occasion son centième match chez les Dogues : « J’espère une victoire à Pierre-Mauroy pour célébrer cet anniversaire ! C’est super pour moi de célébrer mon centième match de championnat avec le LOSC pour ma troisième saison ici, ça prouve que je ne manque pas beaucoup de matches. Jouer autant me fait progresser et m’aide à atteindre mes objectifs, comme celui d’être régulièrement appelé chez les Bleus. J’ai 26 ans, j’arrive sur les meilleures années de ma carrière, je me sens au top physiquement », nous indique le défenseur, qui n’a manqué que deux minutes de jeu en L1 cette saison.

« J’avoue que ces deux minutes m’embêtent un peu, je me souviens bien de ce changement à deux minutes de la fin contre Montpellier (rires). Mais pour être honnête, ce n’est pas forcément nouveau, je suis habitué à jouer beaucoup de matches pour mon club », explique-t-il avant de juger la saison des siens : « C’est une saison difficile, on s’attendait à jouer les places européennes après avoir terminé cinquième la saison dernière. Finalement, on a dû faire preuve d’un grand état d’esprit pour sortir des difficultés, ça m’apprend aussi des choses en tant que joueur. On a gagné 3-0 les deux derniers matches, on n’a pas pris de but, ce qui est toujours bien en tant que défenseur. On va viser une troisième victoire d’affilée face à Metz ».