Le LOSC a lancé son mercato hivernal ce mardi avec l’arrivée d’Anwar El Ghazi, jeune attaquant néerlandais de l’Ajax Amsterdam. Interrogé sur le site officiel des Dogues, le joueur de 21 ans s’est réjoui de son arrivée au sein du club nordiste.

« Je suis très content d’être au LOSC. Dès que j’ai commencé à discuter avec le club, j’ai eu un très bon feeling. J’ai désormais hâte de débuter. J’ai vu les trophées en arrivant… et je suis pressé de rencontrer les supporters. Je sais que Kluivert ou encore Hazard ont joué ici, ce sont des grands noms, ça veut bien dire que le LOSC est un grand club ! Si j’ai un message à envoyer aux supporters, c’est que je ferai du mieux possible et que je me donnerai tout le temps à 100% », a déclaré le Néerlandais.