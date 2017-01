Le LOSC poursuit son mercato. Après El Ghazi et Junior Alonso, le club nordiste vient d’annoncer l’arrivée de Farès Bahlouli. Le milieu offensif de 21 ans, qui a signé un contrat de trois ans et demi à Lille, s’est réjoui de son arrivée au sein de l’actuel 11e de Ligue 1.

« Je suis très heureux de rejoindre cette belle équipe de Lille. Je suis content car j’arrive dans un très bon club français, avec un projet ambitieux pour les années à venir. Je m’y retrouve complètement, j’aspire désormais à avoir du temps de jeu pour progresser. Ce projet mise notamment sur les jeunes joueurs comme moi, c’est donc très intéressant. À moi de démonter sur le terrain que je suis à la hauteur. Je peux vous dire que j’ai les crocs. J’ai envie de montrer au LOSC que le club a eu raison de me faire confiance. Je veux porter ce maillot et ce club le plus haut possible », a-t-il déclaré sur le site officiel de la formation lilloise.