Le LOSC vient tout juste de changer de président. Exit Michel Seydoux, c’est Gerard Lopez qui a pris les commandes du club lillois. Le Luxembourgeois vient avec ses idées et surtout de l’argent. Invité de Téléfoot sur TF1, Lopez a déclaré qu’il y aurait trois ou quatre recrues dès cet hiver. Les arrivées les plus probables sont celles du Néerlandais Anwar El Ghazi (21 ans, Ajax Amsterdam) et du Brésilien Luiz Araujo (20 ans, Sao Paulo).

« Ils font partie des joueurs que l’on suit, et avec qui on aimerait travailler, ce sont deux joueurs qui rentrent complètement dans le projet qu’on a. Il faut voir avec leurs clubs aussi, mais ces deux-là et d’autres joueurs sont intéressés par notre projet » Les Lillois pourraient donc rapidement voir débarquer les deux jeunes joueurs, mais pour cela, les nouveaux investisseurs doivent avant tout voir leur projet budgétaire validé par la DNCG.