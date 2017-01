Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Gérard Lopez a donné les grandes lignes de son projet pour le LOSC, dont il deviendra prochainement officiellement propriétaire. L’homme d’affaires luxembourgeois a notamment expliqué qu’il ne porterait pas la casquette de président, donnant le nom de l’heureux élu.

« Je ne serai pas le PDG actif, ce sera Marc Ingla. Les autres positions restent plus ou moins ce qu’elles sont. Luis Campos me suit en tant que bras droit sportif, qui aide Marc, Jean-Michel Vandamme et moi-même. L’organigramme ne change pas beaucoup, mais des nouveaux modules viennent se rajouter. On peut ajouter des choses, sans fondamentalement tout bouleverser », a-t-il expliqué. Le changement dans la continuité en somme.