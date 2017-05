Lucien Favre et Nice ont joliment battu le PSG le week-end dernier 3-1. Avant d’affronter l’OM ce dimanche soir (21h), le coach des Aiglons a tenu à comparer ces deux adversaires qui, selon lui, se ressemblent dans leur jeu offensif.

« Marseille a une très belle équipe, ils sont bons dans le jeu et dans la récupération du ballon. Au niveau offensif, c’est un peu similaire à Paris. Ils ont beaucoup investi cet hiver dans des joueurs qui font la différence et ça commence à se ressentir. Avec ce qu’ils ont investi et ce qu’ils vont investir, cela va être une cylindrée qui va compter dans le Championnat de France. »